13 марта закроют переезд на станции Навля

13 марта ограничат движение транспорта на 423-м километре станции Навля.

Как сообщает Московская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», переезд будет полностью закрыт с 9.00 до 16.00. В это время железнодорожники будут вести ремонтные работы.

Водителей просят использовать альтернативный маршрут – объехать переезд можно по путепроводу на 421-м километре станции Навля.