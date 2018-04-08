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В Брянске подростки бросаются под машины на темных улицах

Опубликовано Вчера, 17:40

С наступлением весны в Брянске активизировались ищущие острых ощущений подростки.

О дорожном происшествии с участием несовершеннолетних в соцсетях рассказала жительница Брянска Елена Титова.

По ее словам, 7 апреля в начале девятого вечера у дома № 126 по улице Спартаковской в Советском районе «из неосвещенного переулка на неосвещенную проезжую часть выбежали несколько мальчишек 9-12 лет, одетых в темные вещи».

«Пацаны перебегали улицу, норовя оказаться как можно ближе к проезжающей машине. Чудом удалось затормозить. Иначе бы три малолетних придурка оказались бы под колесами. А им было весело!!! Спасибо низкой скорости, хорошим тормозам и счастливому случаю. Сказать, что мы с мужем испугались – это не сказать ничего», – сообщила она.

Женщина полагает, что подростки играли в игру «Беги или умри». «Многие из вас родители. Будьте внимательны. Поговорите с детьми, предупредите о последствиях», – обратилась она к горожанам.

Брянцы также сообщают о похожих случаях и в других районах областного центра.

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