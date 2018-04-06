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14 апреля в Бежице пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 08:00

14 апреля ГИБДД Брянска проведет сплошные проверки водителей в Бежицком районе.

С 3.30 до 4.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 286 по улице Бежицкой.

Проверки направлены на выявление пьяных автомобилистов, сообщили в ГИБДД.

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