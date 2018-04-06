14 апреля в Бежице пройдут сплошные проверки

Вода, разлившаяся из реки Гжать и затопившая три участка дороги и 12 огородов на нескольких улицах, уже ушла, об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Смоленская область готовится к весенне-полевым работам, в 2018 году аграрии собираются увеличить площадь ярового сева за счет культур зерновой и технической группы, речь идет о льне-долгунце, рапсе, сообщила пресс-служба администрации региона.

ДТП с участием иномарок Nissan и Reno Logan случилось в областном центре на улице Лавочкина 10 апреля, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

Трагедия произошла в деревне Никольское Гагаринского района 9 апреля – под лед на пруду провалилась девочка семи лет, сообщает пресс-служба смоленского следкома.

С 3.30 до 4.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 286 по улице Бежицкой.

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В Брянске стартовал Федеральный проект. 12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.

Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом «Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.

Переезд 423 км на станции Навля будет закрыт для движения автотранспорта 13 апреля в связи с ремонтными работами В пятницу 13 апреля, с 9:00 до 16:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 423 км, расположенном на станции Навля. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.

«Надежда» предлагает квартиры возле Кургана Бессмертия Один из крупнейших брянских застройщиков – группа компаний «Надежда» – предлагает комфортные квартиры в новом жилом комплексе «Авалон».

