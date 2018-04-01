На дорогах Брянска поймали 146 должников

В Брянске прошла облава на водителей-должников.

Как сообщили в областном УМВД, с 29 марта по 6 апреля полицейские проводили в Брянске профилактическое мероприятие под условным названием «Должник», выявляя в потоке неплательщиков административных штрафов.

По итогам 46 рейдов 100 автомобилистов добровольно оплатили штрафы на общую сумму 61,5 тысячи рублей. Еще 46 человек привлекли к ответственности за неуплату в срок, семь подверглись административному аресту.