В Брянске трактор на скорости окатил тротуары грязной водой

В Брянске сняли на видео скоростное «наведение порядка» в Володарском районе.

«Володарский район. Наводят порядок», – сообщает автор видеозаписи. На ней видно, как трактор на большой скорости сгоняет лужи с проезжей части прямо на тротуар, на котором по счастливой случайности не оказалось пешеходов.

«Идешь себе такой, смотришь на него голубое и птичек... А тебе на! В рожу лужу, состоящую из окурков и прочего хлама», «Быстро и качественно», «Я лужи разведу ковшами!» – шутят горожане.

Что двигало водителем трактора в рабочее время, неизвестно.