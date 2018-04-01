В Брянске сняли на видео ремонт вечной ямы

В Брянске запечатлели «трендовый» ремонт дороги кирпичами.

Как сообщают в соцсетях жители Фокинского района, на этот раз работы кипели на улице Ермакова. «Ремонт вечной ямы», – рассказал автор записи Иван Иванов.

На видео видно, как дорожники, перекрикиваясь, флегматично бросают в лужу, скрывающую большую яму, кирпичи, не заботясь о меткости бросков.

По словам местных жителей, яма украшает дорогу по Ермакова уже не первый год – пока в борьбе с ней счет не в пользу брянских дорожников.

«Даже не удивился. Ведь это же Брянск», «Сверхдержава! 21-й век», – возмущаются в соцсетях горожане.