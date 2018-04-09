В Брянске маршрутчик разогнал пешеходов и умчал на красный
В Брянске сняли на видео опасный маневр водителя маршрутного такси.
Видеозапись опубликована в соцсетях. «Опасный 42-й. Вот что он творит?» – недоумевает ее автор.
На видео видно, как на площади Партизан водитель маршрутки решил повернуть направо, на проспект Ленина, на моргающую стрелку светофора, но не успел. Запрещающий сигнал и начавшие переходить дорогу пешеходы не остановили лихого водителя – посигналив, он, все так же не сбавляя скорости, завершил маневр и отправился дальше по маршруту.
Очевидно, запись заинтересует сотрудников ГИБДД Брянска, которые, напомним, в последнее время активно штрафуют нарушителей на основании постов в соцсетях.
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