В Брянске маршрутчик разогнал пешеходов и умчал на красный

В Брянске сняли на видео опасный маневр водителя маршрутного такси.

Видеозапись опубликована в соцсетях. «Опасный 42-й. Вот что он творит?» – недоумевает ее автор.

На видео видно, как на площади Партизан водитель маршрутки решил повернуть направо, на проспект Ленина, на моргающую стрелку светофора, но не успел. Запрещающий сигнал и начавшие переходить дорогу пешеходы не остановили лихого водителя – посигналив, он, все так же не сбавляя скорости, завершил маневр и отправился дальше по маршруту.

Очевидно, запись заинтересует сотрудников ГИБДД Брянска, которые, напомним, в последнее время активно штрафуют нарушителей на основании постов в соцсетях.