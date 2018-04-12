В Брянске водителей ждут два дня сплошных проверок

В Брянске пройдут сразу три сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной ГИБДД, 16 апреля с 2.00 до 2.30 сотрудники ДПС будут дежурить у дома № 58 по улице Фокина в Советском районе. Цель проверок – выявление нетрезвых автомобилистов.

В этот же день с 7.30 до 8.00 проверки пройдут у детсада № 100 «Кораблик» и школы № 56 по Красноармейской, 166. Здесь атвоинспекторы будут следить за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

17 апреля с 18.00 до 18.30у «Варяга» по улице Кромской в Бежице вновь будут выявлять пьяных водителей. Также сотрудники ДПС проверят уровень тонировки.