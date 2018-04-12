В центре Брянска автомобилистов поджидало ограждение с гвоздями

Серьезное препятствие оказалось на пути машин в Советском районе Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, днем 13 апреля у дома № 51 по улице Советской на дороге оказалось ограждение с торчащими из него гвоздями.

«По улице Советской, 51, левый ряд, перед светофором, из разбитого ограждения торчат гвозди, водители, внимание», – предупредил горожан автор фото.

Водители также рассказали, что еще утром ограждение было цело – и, «судя по всему, кто-то на него налетел».

Лишь вечером, по словам местных жителей, «автоловушку» с проезжей части убрал водитель такси.