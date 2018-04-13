На Радоницу в Брянске пустят дополнительный транспорт

17 апреля в Брянске будет курсировать дополнительный общественный транспорт.

Как сообщили в городской администрации, с 9.00 до 15.00 на улицы выйдут дополнительные троллейбусы для подвоза горожан к Центральному кладбищу, также будет усилена работа основных маршрутов.

Дополнительные троллейбусы:

– маршрут № 6 (ул. Горбатова – бульвар Щорса): 14 троллейбусов с интервалом в 12 минут;

– маршрут № 3 (ул. Горбатова – Стальзавод): 4 троллейбуса с интервалом 25 минут;

– маршрут № 12 (БКК – телецентр): 14 троллейбусов с интервалом 11 минут;

– маршрут № 15 (ул. Горбатова – Центральный рынок): 4 троллейбуса с интервалом 15 минут;

– маршрут СП 1 (юрфак БГУ – ул. Горбатова): 8 троллейбусов с интервалом 10 минут;

– маршрут СП 2 (10-й микрорайон – юрфак БГУ): 5 троллейбусов с интервалом 25 минут;

– маршрут СП 3 (мясокомбинат – ул. Горбатова): рейсы специальной подачи.

Отправление от мясокомбината: 8.43, 9.13, 9.32, 10.00, 10.30, 10.50, 11.21.

Отправление от улицы Горбатова: 9.42, 10.02, 10.20, 10.43, 11.18, 12.15, 12.50.

Дополнительные автобусы:

– «Мамоново поле – ул. Никитина»: 4 машины, с 7.55 до 16.24, через 8 минут;

– «Большое Полпино – больница № 2»: 2 машины, с 7.50 до 16.08, через 15 минут;

– «Железнодорожный вокзал – «Визит» – Дарковичи»: 8 машин, с 8.35 до 15.50, через 8 минут;

– «Дарковичи – Бежичи»: 12 машин, с 8.36 до 15.31, через 6 минут;

– «Бежицкий рынок – Дружба – Дарковичи»: 6 машин, с 8.00 до 15.28, через 10 минут;

– «Брянск II – Ковшовка»: 7 машин, с 7.58 до 16.19, через 8 минут;

– «Никитина – ул. Абашева»: 2 машины, с 7.50 до 16.10, через 15 минут.

Льготы в автобусах действовать не будут. Исключение сделают для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I группы и инвалидов по зрению.

Стоимость проезда на дополнительных маршрутах – 16 рублей.

Также напомним, на Радоницу в Брянске ограничат движение.