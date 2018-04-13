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В Брянске скрытые патрули охотятся за мотоциклистами

Опубликовано Сегодня, 08:00

В Брянске проходит профилактическое мероприятие «Мото».

Как сообщает городской ОГИБДД, акция стартовала 5 апреля и продлится до 31 октября. Она направлена на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.

Сотрудники ДПС ежедневно, и усиленно в вечернее время, работают в режиме скрытых патрулей во всех районах Брянска.

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