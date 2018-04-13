В Брянске скрытые патрули охотятся за мотоциклистами

Машина «ВАЗ» провалилась в выбоину на Рославльском шоссе в областном центре 16 апреля, сообщил Смоленский автопортал.

Житель Рославля ответит в суде за избиение таксиста, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стая лебедей снова появилась на водоеме смоленского центрального парка культуры и отдыха «Лопатинский сад», сообщает пресс-служба администрации города.

Первоцветов в смоленском Городском саду имени Михаила Глинки станет больше, этими работами займутся сотрудники учреждения «Зеленстрой», сообщили в пресс-службе администрации Смоленска.

Сотрудники ДПС ежедневно, и усиленно в вечернее время, работают в режиме скрытых патрулей во всех районах Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, акция стартовала 5 апреля и продлится до 31 октября. Она направлена на пресечение нарушений ПДД водителями мототранспорта.

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