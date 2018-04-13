В Брянске водителей научили не сбивать пешеходов

В ГИБДД Брянска водителям рассказали, как избежать наезда на пешехода.

Участившиеся случаи травмирования пешеходов в результате ДТП вызывает «особое беспокойство», сообщили в городской Госавтоинспекции.

Из 18 ДТП, произошедший в Брянске в первую половину апреля, 13 связаны с наездами на пешеходов. В результате один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Водителей просят подавать пешеходам звуковые сигналы, снижать скорость при появлении пьяных, соблюдать скорость, чтобы случайно не наехать на лежащего на дороге нетрезвого человека, быть внимательными на зебрах, светофорах и остановках, а также при маневрировании.

«Если вы не хотите сбить пешехода, изучайте его поведение и помните, что он тоже человек, склонный к совершению ошибок. Всегда будьте аккуратны и внимательны, особенно при маневрировании. Ищите глазами пешехода. Держите наготове и звуковой сигнал, чтобы привлечь к себе внимание или остановить «догоняющего неприятности», – посоветовали водителям в ГИБДД.