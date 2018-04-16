На Авиационной в Брянске пройдут сплошные проверки

Смоленская полиция задержала мужчину, который ранее находился в розыске, и передала Ленинскому райсуду, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники смоленского «Горводоканала» проведут замену запорной арматуры 19 апреля в областном центре, об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Мужчина из Московской области, проводя время в компании собутыльников, совершил преступление; в результате пострадал смолянин; полиция уже задержала злоумышленника.

Водитель машины «ВАЗ 21070» получил тяжелые травмы после аварии с участием иномарки Toyota, которая случилась 29 июля 2017 года на перекрестке улиц Попова и 25 Сентября; в данный момент полиция разыскивает очевидцев происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Работники смоленского «Жилищника» приступили к промывке фасадов зданий и стекол многоквартирных домов после зимы, сообщила пресс-служба управляющей компании.

19 апреля с 7.30 до 8.00 автоинспекторы будут дежурить у детсадов № 115 «Ладушки» и № 122 «Лучистый», у дома № 12 по улице Авиационной в Советском районе.

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