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В Брянске перекрыли движение по улице Космонавтов

Опубликовано Сегодня, 08:00

19 апреля ограничили движение в Володарском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, движение перекрыто на участке дороги у дома № 69а по улице Космонавтов.

Ограничение связано с прокладкой газопровода, которую ведет филиал АО «Газпром газораспределение Брянск» Центральный».

Также, напомним, из-за паводка для движения закрыли проезд под железнодорожным мостом через Свень на объездной дороге между Ходаринкой и Ковшовкой в Фокинском районе.

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