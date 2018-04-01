В Брянске сфотографировали Бежицкое море

Бежицкий район Брянска вновь настиг потоп.

Фото с места ЧП жители Бежицы выложили в соцсетях. Непреодолимая лужа образовалась у ТЦ Тимошковых, в районе Бежицкого рынка. «Бежицкое море», – сообщает автор снимков.

Комментируя фото, брянцы соревнуются в остроумии. «У нас просто хотят, чтоб была Венеция. А то туда дорого добраться, но власти сделают все, чтоб туда не пришлось ехать», «Во, отлично, хоть что-то прикольное в этом городе происходит!», «Господа, сколько нынче стоят ласты и маска?», «Губернатор дал задание: «Привлечь туристов в Брянскую область». Городские власти исполнили, осталось песок с Египта завести», – пишут они.

Напомним, из-за отсутствия ливневок Бежица «традиционно» страдает больше остальных районов Брянска. Причем начать заниматься ливневой канализацией в Бежицком районе экс-мэр Вячеслав Тулупов обещал еще в 2016 году.



