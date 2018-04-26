На дорогах Брянска пройдут три сплошные проверки

ГИБДД Брянска объявила о проведении очередных сплошных проверок водителей.

Проверки пройдут, 28, 29 и 30 апреля в Бежицком и Фокинском районах.

28 апреля с 7.10 до 7.40 сотрудники ГИБДД будут дежурить на пересечении улиц Ульянова и Карла Либкнехта. Проверки направлены на пресечение нарушений, связанных с перевозками детей-пассажиров.

29 апреля с 3.30 до 4.00 на пересечении улицы Калинина и Московского проспекта будут ловить пьяных водителей и проверять уровень тонировки.

30 апреля с 0.00 до 3.30 проверки пройдут у дома № 28 по улице Ульянова. Здесь также будут проверять состояние водителей и уровень тонировки.