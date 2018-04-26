В Брянске автобус № 37 хотят пустить до юрфака БГУ

В Брянске планируют изменить схему движения автобуса № 37.

Как сообщает группа «Брянский автобус», городское пассажирское автотранспортное предприятие просит брянцев проголосовать за изменение схемы движения муниципального маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам № 37 «Фосфоритный завод – переулок Пилотов» в части его прохождения по улицам Красноармейской, Крахмалева, Войстроченко, Бежицкой и Степной.

Предполагается, что конечной остановкой станет юрфак БГУ.

Проголосовать можно на странице «Брянского автобуса» в соцсети.