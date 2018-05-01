В первомайские выходные в Брянске поймали 16 пьяных водителей

16 пьяных водителей остановили сотрудники ГИБДД в первомайские выходные в Брянске.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с 29 апреля по 2 мая на городских дорогах пресечено 16 фактов управления транспортом в пьяном виде.

«Традиционно» абсолютное большинство водителей – 14 человек – отказались пройти медицинское освидетельствование.

Также полицейские выявили трех водителей, севших за руль, несмотря на лишение «прав» за нетрезвую езду.