В первомайские выходные в Брянске поймали 16 пьяных водителей
16 пьяных водителей остановили сотрудники ГИБДД в первомайские выходные в Брянске.
Как сообщили в городской Госавтоинспекции, с 29 апреля по 2 мая на городских дорогах пресечено 16 фактов управления транспортом в пьяном виде.
«Традиционно» абсолютное большинство водителей – 14 человек – отказались пройти медицинское освидетельствование.
Также полицейские выявили трех водителей, севших за руль, несмотря на лишение «прав» за нетрезвую езду.
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