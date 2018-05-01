«Тетка в критические дни»: брянцы – о ямочном ремонте

Жители Брянска обсуждают ямочный ремонт дорог.

Видео, на котором запечатлено латание ям по улице Советской, опубликовано в соцсети. На нем видно, что дорожники используют метод больших карт.

Однако водители отнеслись к такому ремонту скептически, оставляя под записью один гневный комментарий за другим.

«А пошли-ка они в <нецензурно> с таким ремонтом. Вчера ехал на внутренней стороне этого поворота, и тут взору открылась вырезанная ими дура. Спасли хорошие тормоза. Конус они поставили перед самой дыркой, которую не видно в повороте», «Вот так власти закатывают наши деньги в эти самые ямы, а ремонта их хватает на пару месяцев а потом опять не проехать, за те деньги, что они закатывают в асфальт, делали бы поэтапно по одной улице качественно: и толку было бы больше, и дороги не были бы такие убитые», «Он всю жизнь там идет», «Кто-нить знает можно ли гусеницы на седан в Брянске поставить?», «Город похож на тетку в критические дни: одни асфальтовые прокладки-заплатки. Видимо, всех денег и хватило только на средства для личной гигиены дорожников», – пишут горожане.

Напомним, по данным мэрии, в этом году ямочным ремонтом охватят 75 тысяч квадратных метров дорог Брянска, из них 45 тысяч «квадратов» – большими картами.

В горадминистрации ужасающее состояние дорог объяснили «высокой степенью износа».