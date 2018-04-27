В Брянске двух водителей оштрафовали по видео из соцсети

В Брянске сразу двух водителей оштрафовали благодаря записям с видеорегистратора, выложенным в соцсетях.

Оба водителя проехали на запрещающий сигнал светофора. Видео опубликовано в группе «народного контроля», благодаря которой, напомним, брянские автоинспекторы регулярно привлекают нарушителей к ответственности.

8 апреля у дома № 2 по переулку Пилотов в Советском районе 71-летний водитель Ford проехал на красный. 28 апреля у дома № 4 по улице Ульянвоа в бежице то же нарушение совершил 40-летний водитель Mitsubishi.

3 мая в городском ОГИБДД сообщили о завершении административных расследований. Каждого из автомобилистов оштрафовали на 1 тысячу рублей.