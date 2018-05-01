В Брянске пассажиров возит маршрутчик с «голосами в голове»

Брянцы обсуждают креативный тюнинг маршрутного такси № 211.

Снимок опубликован в соцсетях. «Голоса в моей голове заставляют меня шнырять из ряда в ряд», – гласит надпись на задней двери пассажирского микроавтобуса.

«Вся истина брянских маршруток», – пишет автор фото.

«Тоже видела эту маршрутку. Глаза на лоб полезли», «Остроумно... водитель с юмором», «Как ему с голосами в голове права тогда дали» – отмечают интернет-пользователи.