Под Брянском и в Унече пройдут сплошные проверки
12 мая ГИБДД устроит сплошные проверки водителей на брянских дорогах.
Как сообщает областная Госавтоинспекция, с 8.30 до 10.00 сотрудники ДПС будут дежурить на 40-м километре дороги «Обход Брянска» (в районе поворота на Сельцо) и в Унече.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
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