В Брянске пройдут две сплошные проверки

В Советском и Бежицком районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщает городской ОГИБДД, 13 мая с 21.30 до 22.00 сотрудники ДПС будут дежурить на пересечении улиц Литейной и Сталелитейной в Бежице. Цель проверок – выявление пьяных водителей.

14 мая с 7.20 до 7.50 проверки пройдут у 7-й гимназии, в районе дома № 131 по улице Октябрьской в Советском районе. Здесь автоинспекторы будут контролировать соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.