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«Дикая ситуация»: брянцы – о работе общественного транспорта

Опубликовано Сегодня, 10:58

Жители Брянска жалуются на отсутствие доступного общественного транспорта.

«Простояли с ребенком час на остановке «Стальзавод», с 19.00 до 20.00, так и не уехали на троллейбусе. Должно было за это время быть по расписанию три рейса № 9 в сторону рынка; на маршрутке не могли уехать, так как ребенок не переносит. Очень печально, что никто за этим не следит», – пишет в соцсетях жительница Брянска Татьяна Поликарпова.

Горожане отмечают, что «только в нашем городе такая дикая ситуация с общественным транспортом».

«Это нормально. «Девятку» по полтора часа ждать можно легко», «Троллейбусы сейчас очень редко ходят», «Вечером автобусы не ходят по расписанию, порой вообще не ходят, тралики тоже. А потом говорим, что муниципальный транспорт гибнет. Так естественно... потому что он и не ходит нормально», «В выходные была в Смоленске, там транспорт муниципальный через каждые 5 минут идет, очень удобно. Маршруток мало по сравнению с Брянском. Почему у нас по-другому, непонятно. Видимо, большое количество маршруток кому-то из власти выгодно», – считают они.

Еще одна жительница Брянска Наталья Палихова-Турович обратилась к чиновникам. «Обратите внимание на главную проблему города – общественный транспорт! Почему меньше стало ходить троллейбусов вечером и днем? Хватит издеваться над народом. Очень большой интервал движения, и в выходные из Бежицы в Советский район нельзя добраться, транспорта почти нет. Что за издевательство!!! Сейчас не у каждого есть машина. Есть люди и дети, которые не переносят маршрутки», – написала она.

Напомним, весной этого года на городские маршруты вышли подаренные Москвой троллейбусы – в одном из них перед телекамерой прокатился глава Брянска Александр Хлиманков. Однако по сей день ситуация с общественным транспортом в Брянске остается напряженной.

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