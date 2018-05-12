В Брянске сняли на видео собаку «за рулем» маршрутки

В Брянске сняли на видео собаку «за рулем» маршрутного такси.

Видео в Сети разместил мотоциклист Алексей Никитин. На записи видно, что собака высунула голову в водительское окно, упираясь задними лапами в пассажирское кресло в салоне.

Мотоциклист решился на ходу погладить собаку. «Типа за рулем сидит», – удивился он.

Знакомые водителя маршрутки рассказали, что «это хаски, она у него в машине живет».