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В Брянске для водителей маршруток устроили сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 08:00

Утром 16 мая в Фокинском районе Брянска проходят сплошные проверки водителей автобусов и маршрутных такси.

Как сообщает городской ОГИБДД, с 7.30 автоинспекторы дежурят у дома № 2 по проспекту Московскому.

Цель проверок – контроль за соблюдение правил перевозки пассажиров и пресечение фактов эксплуатации автобусов с несанкционированными изменениями конструкции.

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