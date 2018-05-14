В Брянске для водителей маршруток устроили сплошные проверки

23-летнего жителя Рославля подозревают в умышленном повреждении чужого автомобиля, правоохранители уже завели на него уголовное дело, ему грозит срок.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 58-летнего местного жителя, владельца торговой точки. Мужчину подозревают в даче взятки оперуполномоченному отдела экономической безопасности.

18 мая проезд для транспорта будет ограничен по улице Глинки в Смоленске, сообщили в комитете по информационной политике городской администрации.

В Смоленске сотрудники МВД задержали 30-летнюю жительницу Рудни, подозреваемую в наркоторговле. Женщина работала по отработанной схеме – приобретала наркотики через «тайники-закладки», а потом сбывала их наркозависимым.

Известная во всем мире программа «Орел и решка» хочет посетить Смоленск, чтобы провести съемки нового сезона, который посвящен России.

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Цель проверок – контроль за соблюдение правил перевозки пассажиров и пресечение фактов эксплуатации автобусов с несанкционированными изменениями конструкции.

Как сообщает городской ОГИБДД, с 7.30 автоинспекторы дежурят у дома № 2 по проспекту Московскому.

Утром 16 мая в Фокинском районе Брянска проходят сплошные проверки водителей автобусов и маршрутных такси.

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