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Почти сотню водителей автобусов и маршруток оштрафовали в Брянске за 2,5 дня

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Брянске за два с половиной дня оштрафовали почти сотню водителей автобусов и маршруток.

Напомним, с 14 мая в областном центре проходит профилактическое мероприятие «Пассажирский транспорт».

Только за два дня автоинспекторы выявили 68 нарушений со стороны водителей пассажирского транспорта. Еще 11 нарушителей остановили утром 16 мая во время сплошных проверок в Фокинском районе.

По данным городского ОГИБДД, в мае в Брянске зарегистрировано шесть ДТП с участием пассажирского транспорта: семь человек, включая двоих детей – пассажиров маршруток, получили травмы.

«Транспортная дисциплина водителей маршрутных такси оставляет желать лучшего», – констатируют в ГИБДД.

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