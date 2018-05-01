18 и 20 мая в Брянске пройдут сплошные проверки

18 и 20 мая ГИБДД проведет сплошные проверки водителей в Брянске.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 18 мая сотрудники ДПС будут дежурить у дома № 67 по улице Спартаковской в Советском районе. Цель проверок – выявление пьяных водителей и контроль за уровнем тонировки.

20 мая с 1.00 до 1.30 проверки пройдут на пересечении улиц Никитина и Комарова, в районе бассейна «ДОСААФ». Здесь также будут выявлять пьяных водителей.