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ГИБДД обеспокоена ездой мотоциклистов в Брянске

Опубликовано Вчера, 17:40

В Брянске участились ДТП с участием мотоциклистов.

Как сообщили в городском ОГИБДД, с начала года в областном центре зарегистрировано пять происшествий с участием мототранспорта: три столкновения, один наезд на ребенка и одно опрокидывание. Шесть человек получили травмы.

Четыре из пяти ДТП произошли в мае, включая наезд на шестилетнюю девочку на берегу Снежки. Водитель мотоцикла скрылся – его личность до сих пор не установлена.

В ГИБДД отмечают, что в большинстве случаев водители мотоциклов – молодые люди в возрасте 23-27 лет. Двоих из них ранее лишили «прав» за нетрезвое вождение, что не помешало им вновь сесть за руль.

С начала 2018-го в Брянске пресекли 142 нарушения ПДД мотоциклистами.

С марта по октябрь проходит ежегодное профилактическое мероприятие «Мото», направленное на повышение транспортной дисциплины водителей.

«Взаимовежливость на дороге и неукоснительное соблюдение ПДД позволят избежать аварийных ситуаций», – обратились к водителям в ГИБДД.

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