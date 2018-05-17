ГИБДД обеспокоена ездой мотоциклистов в Брянске

В Брянске участились ДТП с участием мотоциклистов.

Как сообщили в городском ОГИБДД, с начала года в областном центре зарегистрировано пять происшествий с участием мототранспорта: три столкновения, один наезд на ребенка и одно опрокидывание. Шесть человек получили травмы.

Четыре из пяти ДТП произошли в мае, включая наезд на шестилетнюю девочку на берегу Снежки. Водитель мотоцикла скрылся – его личность до сих пор не установлена.

В ГИБДД отмечают, что в большинстве случаев водители мотоциклов – молодые люди в возрасте 23-27 лет. Двоих из них ранее лишили «прав» за нетрезвое вождение, что не помешало им вновь сесть за руль.

С начала 2018-го в Брянске пресекли 142 нарушения ПДД мотоциклистами.

С марта по октябрь проходит ежегодное профилактическое мероприятие «Мото», направленное на повышение транспортной дисциплины водителей.

«Взаимовежливость на дороге и неукоснительное соблюдение ПДД позволят избежать аварийных ситуаций», – обратились к водителям в ГИБДД.