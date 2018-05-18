Прокуратура судится с мэрией из-за путепровода Брянск II

Прокуратура в суде потребовала от Брянской горадминистрации обезопасить для пешеходов путепровод в Фокинском районе.

Во время очередной проверки безопасности дорожного движения сотрудники районной прокуратуры обнаружили, что лестницы с путепровода Брянск II выходят на проезжую часть с интенсивным дорожным движением.

Одна лестница ведет на авторынок, вторая – к магазинам и жилым домам.

«В указанных местах улично-дорожной сети нет пешеходного перехода, искусственной неровности с дорожными знаками и соответствующей разметкой. При этом видимость пешеходов ограничена стоящими транспортными средствами, что угрожает жизни и здоровью граждан», – заявили в прокуратуре.

Иск к городской администрации, комитету по ЖКХ и дорожному управлению Советского района находится в Советском районном суде Брянска.