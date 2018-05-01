К ногам, торчащим из ямы в Брянске, привязали шар
«Дорожную композицию» в 10-м микрорайоне Брянска, дополнили воздушным шаром.
Напомним, на днях в 10-м микрорайоне, где, по словам местных жителей, дороги практически отсутствуют, в одной из ям установили ноги от манекена.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, неизвестные борцы с ямами прикрепили к ногам шар с надписью «Welcome to Bryansk!».
«В прошлом году сама лично фотографировала ямы на этой дороге в 10-м!!! Отправила на сайт «РосЯма», отписались, что по бумагам деньги на ремонт выделялись, но ремонта так и не было, идет разбирательство по этому делу! А люди продолжают ходить и ездить по такой убитой дороге не первый год! Зато рекламы красивые к чемпионату крутят по телевизору! Может, хоть так обратят внимание, если нормально не получается», – надеется жительница 10-го микрорайона Евгения.
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