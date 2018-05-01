В Брянске сняли на видео маршрутчика-«беспредельщика»
В Брянске сняли на видео маршрутчика, грубо нарушившего Правила дорожного движения.
Запись видеорегистратора опубликована в соцсетях. «Вдруг откуда ни возьмись... Пешеходы, зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасность!» – сообщает ее автор.
На видео видно, как на пересечении улиц Литейной и Ново-Советской в Бежицком районе водитель маршрутки № 76 проскочил на красный сигнал светофора по встречной полосе.
«С такими водителями-придурками ничто не гарантирует безопасность, «Это уже полный... беспредел», «По встречке, через сплошную, на красный, на пешеходном переходе…» – возмущаются интернет-пользователи.
Автор видео рассчитывает, что нарушением заинтересуются сотрудники ГИБДД, активно штрафующие водителей по видео из соцсетей.
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