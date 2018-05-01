«Быстро рисуют»: в Брянске сфотографировали припаркованную на «зебре» иномарку
В Брянске сфотографировали иномарку, стоящую поперек пешеходного перехода.
Инцидент произошел на проспекте Станке Димитрова в Советском районе.
«Ребят, я не в курсе, что здесь пешеходный переход», – пишет в соцсетях автор фото.
Возможно, автомобиль оказался на «зебре» в результате ДТП.
Горожане нашли в расположении машины на проезжей части повод для юмора. «Тут явно какой-то протест», «Плакать или смеяться – вот в чем вопрос», «Быстро рисуют: когда начинал разворот, полос еще не было», – шутят они.
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