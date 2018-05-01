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«Быстро рисуют»: в Брянске сфотографировали припаркованную на «зебре» иномарку

Опубликовано Сегодня, 12:00

В Брянске сфотографировали иномарку, стоящую поперек пешеходного перехода.

Инцидент произошел на проспекте Станке Димитрова в Советском районе.

«Ребят, я не в курсе, что здесь пешеходный переход», – пишет в соцсетях автор фото.

Возможно, автомобиль оказался на «зебре» в результате ДТП.

Горожане нашли в расположении машины на проезжей части повод для юмора. «Тут явно какой-то протест», «Плакать или смеяться – вот в чем вопрос», «Быстро рисуют: когда начинал разворот, полос еще не было», – шутят они.

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