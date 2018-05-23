Из-за Дня пограничника в Брянске перекроют движение

Жилой дом, расположенный на Советском переулке в Гагарине, загорелся 24 мая. Возгорание запечатлели жители одного из соседних зданий.

Смоленский автомобилист припарковал свою машину непосредственно на детской площадке, тем самым вызвал негодование у жителей микрорайона Королевка, очевидцы написали свое мнение по поводу этой ситуации в соцсети.

Водитель внедорожника Isuzu Trooper получил смертельные травмы после ДТП на трассе «Гагарин-Пречистое-Карманово» 24 мая, сама авария случилась около шести вечера.

Смоленские правоохранители задержали 28-летнего местного жителя, который подозревается в похищении товара из спортивного магазина. Молодой человек предстанет перед судом.

Национальный парк «Смоленское Поозерье» объявил набор в летнюю экологическую школу «В гостях у Поозерья-2018», занятия будут проходить с 13 по 19 августа.

Житель Вязьмы, 28-летний молодой человек, предстанет перед судом за незаконное хранение наркотиков. Парень, признав вину, рассказал правоохранителям, что якобы сам употребляет запрещенные вещества.

Как сообщили в городской администрации, с 10.00 до 13.00 движение перекроют по проспекту Ленина (от площади Партизан до улицы Емлютина) и улице Емлютина (от проспекта Ленина до Дворца имени Гагарина).

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