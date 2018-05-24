С 31 мая по 2 июня запретят движение и парковку в центре Брянска

В Советском районе Брянска на четыре дня ограничат движение и парковку.

Как сообщает мэрия, с 20.00 30 мая до 20.00 31 мая, а также с 20.00 1 июня до 20.00 2 июня ограничения будут действовать по переулку Трудовому (от улицы Советской до улицы Горького) и улице Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

Это связано с проведением мероприятия, посвященного 300-летию образования Российской полиции, которое состоится на стадионе «Динамо».

Также, напомним, в связи с празднованием Дня пограничника 28 мая движение перекроют по проспекту Ленина и улице Емлютина.