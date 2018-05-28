В Брянске ДПС «охотится» за мотоциклистами

В Брянске проходят ежедневные рейды по пресечению нарушений ПДД мотоциклистами.

Как сообщили в городском ОГИБДД, экипажи ДПС, в том числе скрытые патрули, дежурят с 19.30 до 2.00 во всех районах Брянска. Профилактические мероприятия продлятся до 3 июня.

С начала года в Брянске зарегистрировано шесть аварий с участием мототранспорта, пять из них – в мае. Семь человек получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили более 190 фактов нарушений Правил дорожного движения мотоциклистами, 21 водитель попался пьяным за рулем.