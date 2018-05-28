Для расчистки тротуаров Брянска купят 20 малогабаритных машин

Возгорание в гараже, расположенном в деревне Караваево Новодугинского района, случилось 29 мая, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы опубликовали в паблике «Черный список. Смоленск» видео, на котором запечатлен «автохам» на иномарке, нарушающий правила дорожного движения.

По статье 159 (мошенничество) осуждена Климовским райсудом диспетчер транспортной службы Климовского подразделения «Мираторга» (теперь уже бывшая) Алёна Астахова. Она попалась на махинациях с путевыми листами: выписывала фиктивные командировки водителям, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению.

Ярцевские правоохранители провели расследование в связи с кражей, в совершении которой подозревается местный житель, 26-летний парень, ранее судимый за подобные дела. Злоумышленник уже задержан и находится в отделении.

Сафоновская полиция возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, 51-летнего мужчины, директора управляющей конторы, которая обслуживает более 60 многоквартирных домов в райцентре; его подозревают в присвоении денег.

В этом году городские власти намерены приобрести около 20 единиц малогабаритной техники. Зимой новые машины будут задействованы на расчистке тротуаров, скверов и парков.

Как сообщает городская администрация, в муниципальном бюджете предусмотрены средства на приобретение новых спецмашин для брянских дорожников.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.

«Ростелеком» подписал соглашение с фондом «Талант и успех» «Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева.

Дополнительные пассажирские поезда в южном направлении будут курсировать через Брянск и Смоленск в летний сезон Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.

Сотрудники Брянскэнерго поздравили воспитанников Мглинской школы – интерната с окончанием учебного года Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» приняли участие в последнем звонке в подшефной Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Возле ЖК «Академический» появилась молодая аллея ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).

