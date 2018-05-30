2 и 4 июня в Брянской области пройдут сплошные проверки

ГИБДД проведет сплошные проверки в Брянской области.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 2 июня проверки пройдут в Локте и на 41-м километре дороги «Обход Брянска». Их цель – выявление пьяных водителей и контроль за перевозкой детей-пассажиров.

4 июня автоинспекторы будут дежурить в Унече. Здесь также будут пресекать факты управления транспортом в состоянии опьянения.