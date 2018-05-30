1 и 3 июня в центре Брянска ограничат движение и парковку

1 и 3 июня ограничат движение и парковку транспорта в Советском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, в связи с возложением венков к памятнику Тютчева 1 июня с 17.00 до 17.05 запретят движение и парковку по проспекту Ленина – от улицы Фокина до бульвара Гагарина.

3 июня с 8.00 до 13.00 на парковках у площади Воинской славы ограничат парковку и въезд из-за семейного фестиваля «Парад колясок и не только». Исключение сделают для машин участников фестиваля и оперативных служб.

Водителей просят использовать альтернативные места для парковки.