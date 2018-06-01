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В Бежице пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 08:30

7 июня в Бежицком районе Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, с 7.20 до 7.50 автоинспекторы будут дежурить у детских садов № 75 «Чебурашка» и № 3 «Радуга» по улице Орловской.

Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

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