8 июня на Калинина в Брянске пройдут сплошные проверки
8 июня в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщает городской ОГИБДД, с 5.30 до 6.00 сотрудники ДПС будут дежурить у дома № 1 по улице Калинина.
Цель проверок – контроль за уровнем тонировки.
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