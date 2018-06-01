ГИБДД проведет проверки мотоциклистов под Брянском

ГИБДД проведет «моторейды» под Брянском.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 7 июня в Брянском районе пройдут рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений водителями мотоциклов, повышение их транспортной дисциплины и профилактику ДТП с их участием.

Экипажи ДПС, в том числе скрытые патрули, будут дежурить в Сельцо и Глинищево.