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ГИБДД проведет проверки мотоциклистов под Брянском

Опубликовано Сегодня, 09:21

ГИБДД проведет «моторейды» под Брянском.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 7 июня в Брянском районе пройдут рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений водителями мотоциклов, повышение их транспортной дисциплины и профилактику ДТП с их участием.

Экипажи ДПС, в том числе скрытые патрули, будут дежурить в Сельцо и Глинищево.

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