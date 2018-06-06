В Брянске будут ловить маршрутчиков-нарушителей и любителей тонировки

ГИБДД проведет рейдовые мероприятия в Брянске.

Как сообщили в городской Госавтоинспекции, 8 июня с 11.30 до 13.00 сотрудники ДПС будут дежурить на Черном мосту.

Цель рейдов – контроль за водителями маршрутных такси и пресечение фактов управления автомобилями с превышением допустимого уровня тонировки.