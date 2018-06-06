В Брянске по посту в соцсети маршрутчика оштрафовали на проезд на красный

В Брянске водителя маршрутного такси привлекли к административной ответственности по посту в соцсети.

Как сообщает городской ОГИБДД, в группе «Нарушение ПДД Брянск» была опубликована запись авторегистратора, на которой видно, что 7 февраля у дома № 62 по улице Советской водитель маршрутки № 69 проехал на красный сигнал светофора.

Полицейские провели административное расследование и установили личность 50-летнего водителя. Его оштрафовали на 1 тысячу рублей.