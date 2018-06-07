Перед Днем России в Брянске пройдут две сплошные проверки

Сплошные проверки пройдут в Советском и Володарском районах Брянска накануне Дня России.

Как сообщает городской ОГИБДД, 10 июня с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 67 по улице Спартаковской.

11 июня с 4.15 до 4.45 проверки пройдут у дома № 73 по улице Пушкина.

Цель обеих проверок – выявление нетрезвых водителей.