В День России в Брянске перекроют движение

В январе – мае 2018 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Московской железной дороги было отправлено более 760 грузовых составов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это контейнерные поезда, курсирующие в направлении Сибири, Якутии и дальневосточные регионы Российской Федерации.

Мираторг, крупнейший производитель свинины и говядины в России, сообщает, что завоевал бизнес-премию «Лучшие в России» в категории «агропромышленный комплекс».

Жительница Смоленска, работающая медсестрой, пожаловалась на зарплату, которую она получает в клинической больнице №1, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Один из региональных каналов 8 июня показал сюжет о семьях с малолетними детьми, которые проживают в доме №3, расположенном по улице Крылова в Смоленске, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Уровень воды в реке Вопь, протекающей в Ярцеве, сильно упал, об этом сообщил редактор местного издания Дмитрий Сатанов.

Ремонт площадки у Центрального универмага, расположенного на улице Октябрьской революции, стартовал в областном центре 9 июня, сообщило издание «КП-Смоленск».

Как сообщает городская администрация, 12 июня с 18.00 до 21.00 запретят движение и парковку на улице Клинцовской – от переулка Почтового до переулка Гончарова – в Бежицком районе.

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МЖД на 30% увеличила отправку грузовых составов в рамках сервиса «грузовой поезд по расписанию» с начала года В январе – мае 2018 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Московской железной дороги было отправлено более 760 грузовых составов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это контейнерные поезда, курсирующие в направлении Сибири, Якутии и дальневосточные регионы Российской Федерации.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой 5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

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