Брянцам рассказали, как добраться до аэропорта

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Расписание опубликовал Брянский аэропорт. Добраться до аэропорта можно автобусом № 132 от автовокзала.

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