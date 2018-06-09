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Лошади облюбовали проезжую часть в Брянске

Опубликовано Сегодня, 11:00

В Брянске сфотографировали лошадиную семью, гуляющую по проезжей части.

Кобылу с жеребенком заметили в Володарском районе. Снимки очевидцы выложили в соцсетях. «Володарка рулит», – сообщает их автор.

Местные жители рассказали, что «частенько сюда эта семейка наведывается» – бредущие по дороге, среди автомобилей, лошади уже стали своего рода визитной карточной района.

«Скоро пересядем на них с такими ценами на бензин», – также пишут интернет-пользователи.




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