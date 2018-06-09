Лошади облюбовали проезжую часть в Брянске

С 15 июня смоляне начинают пляжный сезон, купаться летом 2018 года в областном центре разрешили лишь в двух озерах – Дубровенском и Ключевом.

Авария с участием иномарок Cherry и Audi, случившаяся в областном центре 14 июня, стала причиной остановки трамваев, сообщили подписчики паблика «drive 2 smolensk» в соцсети.

Национальный рекорд России по массовой игре на барабанах установил смоленский ансамбль барабанщиков и мажореток «Феникс», рассказала руководитель коллектива Ольга Гвоздий.

Около трех тысяч смоленских школьников от 14 до 18 лет собираются временно трудоустроить в регионе летом 2018 года, для этого уже создали специальный банк вакансий, сообщила пресс-служба областной администрации.

ООО «Брянская мясная компания» (БМК), входит в АПХ «Мираторг», запустила производство новой линейки блюд для запекания из мраморной говядины с гарниром в рамках стратегии расширения ассортимента продукции в потребительской упаковке.

«Скоро пересядем на них с такими ценами на бензин», – также пишут интернет-пользователи.

Местные жители рассказали, что «частенько сюда эта семейка наведывается» – бредущие по дороге, среди автомобилей, лошади уже стали своего рода визитной карточной района.

Кобылу с жеребенком заметили в Володарском районе. Снимки очевидцы выложили в соцсетях. «Володарка рулит», – сообщает их автор.

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