«Весла-то где?»: дождь вновь «утопил» Бежицу
Летний дождь вновь стал серьезным испытанием для жителей Брянска.
«По традиции» больше остальных страдают бежицкие автомобилисты. Один из них выложил в соцсетях видео, на котором видно, что дороги Бежицкого района превратились в реки. «Бежица! Плывем», – подписал он запись.
Аналогичная ситуация сложилась и в других районах областного центра. При этом горожане находят в отсутствии ливневой канализации повод для шуток.
«Все как всегда!», «А весла, весла-то где?», «Хоть что-то в этом мире вечно», «Блин, срочно туда – мне нужно днище помыть», «Просто расслабьтесь сегодня и плывите по течению», – иронизируют они.
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