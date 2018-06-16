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Дорожники устроили квест «Интуиция» на Московском проспекте Брянска

Опубликовано Сегодня, 08:00

Водители жалуются на «ад», устроенный дорожниками на Московском проспекте в Фокинском районе Брянска.

«Проспект Московский превратили в слалом. Несколько дней назад расковыряли вокруг все люки, огородили. В выходной еще ничего, в рабочие дни, когда идет сплошной поток, – настоящий ад», – рассказал читатель ИА «Город 32» Николай.

Состояние проспекта горожане также обсуждают в соцсетях. «Вот для чего нужна змейка в автошколе», «Квест «Интуиция», кто первый», «Ехал ночью, был в шоке», – жалуются автовладельцы.

Напомним, на минувшей неделе в городской администрации сообщили, что на ремонтируемом участке проспекта – от памятника Танкистам до путепровода – уложили выравнивающий слой. Сейчас дорожники корректируют высоту смотровых колодцев. Как долго продлятся работы, неизвестно.

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